İskilip’te Ömer Faruk Kalender başpehlivan

İskilip Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen “Geleneksel Dolma, Turşu ve Çilek Festivali’nin son gününde yapılan karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Ömer Faruk Kalender aldı.

İskilip’in Dutluk çayırında düzenlenen güreşlere katılım bir hayli fazla olurken, güreşseverler de büyük ilgi gösterdi. Merakla beklenen başpehlivanlık güreşlerinde, elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Ömer Faruk Kalender ve Fatih Kanbur finale yükseldi. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir adına mücadele eden Ömer Faruk Kalender, Fatih Kanbur’u yenerek başpehlivanlığı aldı.

Diğer kategorilerde de büyük ilgi gören ve dereceye giren pehlivanların ödüllendirildiği güreşleri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak ve çok sayıda vatandaş izledi.

İSBİR’DEN KUTLAMA

Öte yandan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, kendi adına güreşen ve başpehlivanlığı alan Ömer Faruk Kalender’i tebrik etti. Festivalin dolu dolu etkinliklerle geçtiğini de belirten İsbir, İskilip Belediyesi’ne teşekkür ederken, “İskilip Belediye Başkanlığımız çok güzel bir festival organize etti. İskilip halkı, çevre bölgelerden gelen misafirler dolu dolu bir festival yaşadı. Festivalin gerçekleşmesini sağlayan başta İskilip Belediye Başkanı, kardeşim, Ali Sülük olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karakucak güreşlerinde ter döken yiğit pehlivanlarımızı ve adımıza güreşerek birinciliği elde eden, her daim sporculuğu ve efendiliği ile bizleri gururlandıran Başpehlivanımız Ömer Faruk Kalender’i de tebrik ediyorum” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

