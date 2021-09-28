KKTC Başbakanı’na Ortaköy daveti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, KKTC’de Ortaköy’ü ve Çorum’u tanıttı. İlçesinin tanıtımı için sürekli bir çaba içerisinde olduğunu belirten İsbir, ziyaret esnasında KKTC Başbakanı Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüşme gerçekleştirerek Ortaköy ve Çorum hakkında kendilerine bilgiler verdi.

Ortaköy, Şapinuva, İncesu kanyonu ve Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerinden bahseden Başkan İsbir, KKTC Başbakanı Ersan Saner’i de Ortaköy’e ve Çorum’a davet etti. (Haber Merkezi)

