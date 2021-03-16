Oğuzlar’da Millet Bahçesi’ne başlandı

İlçede eski sağlık ocağının alanının Oğuzlar Belediyesi’ne devri sonrası, yıkım çalışmalarının ardından Millet Bahçesi için start verildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Gönül Belediyeciliği” hizmetleri ile 7’den 70’e her gönüle girebilmenin, herkesin sevincine ve mutluluğuna ortak olmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, “Millet Bahçesi ile de her kesimin ailesiyle, arkadaşlarıyla keyifli bir vakit geçirebileceği bir alanı daha ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. İlçemizin engebeli yapısından dolayı ilçe halkımızın ailesiyle birlikte zaman geçirebileceği alanlar son derecei kısıtlı. Bu eksikliği giderme adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunduğumuz Millet Bahçesi Projemizin onaylanmasıyla başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.



Oğuzlar’ın bambaşka bir çehreye büründüğünü, Millet Bahçesi’yle değişimin devam edeceğini belirten Başkan Yıldırım, “dönüşümün öncüsü ve gönül belediyeciliğinin mimarı” olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Millet Bahçesi projesinee desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı’ya, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)