Vali Çiftçi’den yol, okul ve değirmen incelemesi

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Avşar Köyü ile ilçe bağlantı yolunda incelemelerde bulunmak için bölgeye giden Vali Mustafa Çiftçi'ye ziyaretinde Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak eşlik etti.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ın izinli olması sebebi ile Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başta olmak üzere Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakçı ve Ahmet Devrez tarafından kaymakamlık önünde karşılanan Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra makamda bir süre dinlendi.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonda ise Avşar Köyü-Kargı bağlantı yolunda incelemelerde bulunarak yolun durumu ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Kargı İmam Hatip Ortaokulu’nu da ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet okulda yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Vali Çiftçi, son olarak ise Kargı Belediyesi tarafından yaptırılan un değirmenini gezerek, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’den bilgiler alarak ilçeden ayrıldı.

(Haber Merkezi)