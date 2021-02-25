Recep Çetinkaya virüs kurbanı oldu

Tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdüren yeni tip koronavirüs salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.

Çorum’un Kargı İlçesi Beygircioğlu Köyü’nden Recep Çetinkaya isimli kişi de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü sırada kurtarılamadı.

Recep Çetinkaya salgın tedbirlerine uygun şekilde Kargı’nın Beygircioğlu Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

