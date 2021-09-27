Türk Haber-Sen’de Hüseyin Parpucu dönemi 

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda daha önce sendikanın yönetim kurulu ve il temsilciliği görevlerinde bulunan Hüseyin Parpucu, Şube Başkanlığı’na seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Fatih Gök, katip üyeliklere ise Adem Kuyucak ve Sami Çam’ın getirilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan sendikanın önceki dönem başkanı Zeki Atlı ile Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın genel kurulun hayırlı olmasını dilediler.

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ise konuşmasında Türkiye Kamu Sen’in 30 yıl önce başlattığı mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi. Kamu çalışanlarının haklarını ararken bir taraftan da memleket için mücadele verdiklerini kaydeden Kazancıoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği yoktur. Bu ülkenin milli ve manevi değerleri ile ters düşenlerle mücadelede Kamu Sen daima örnek olmuştur. Sendikacılık yaparken memleket meselelerinde de milli bir duruş sergiliyoruz. Biz hakkın ve hakikatin yanındayız. Bu yüzden de sürekli hedef oluyoruz. Mücadelemiz nasıl 30 yıldır devam ediyorsa bundan sonra ki 30 yılda devam edecek” dedi.

Sendikanın şube başkanlığının bundan sonra Çorum’dan yürütüleceğini belirten Kazancıoğlu, “Hayırlı olsun. Önümüzdeki yıllarda diğer illerin de yetkiyi alacağına inanıyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Tek liste halinde yapılan genel kurulda Hüseyin Parpucu başkanlığında oluşan yönetim şu isimlerden oluştu:

Zeki Atlı, Fatih Kartal, Mevlüde Çıtak, Özkan Kırçıl, Nurhan Özköse, Emel Yaşar Ettin. Denetleme Kurulu: Ahmet Korkmaz, Fuat Bedir, Mehmet Mustafa Varol, Hikmet Kerem Erol, Nurettin Bayır.(Haber Merkezi)

