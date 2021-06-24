“Tuhaf şeyler çok kritik anlarda ortaya çıkar”

Özsaçmacı, terör kavramının çok eski zamanlardan beri insanları panik haline getirerek o toplumu ve ya halkı bu eylemci grupların istedikleri gibi yön vererek yöneltmek isteği olduğunu belirterek, “Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasa dışı faaliyetleri ve dış yardımlar vasıtasıyla ulaşmaktadır” dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolara ilişkin de ilginç bir benzetmede bulunan Başkan Özsaçmacı, Peker’in ifşalarının yarattığı etkiyi Escobar’ın "Gerçeğe inanmak güç olduğunda, yalanlar gerekli şeylerdir" cümlesinde ifadesini bulan bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi. Özsaçmacı, “Artık her şey açık kaynaklardan ulaşılabilecek kadar ortada bulunmakta o nedenle kısaca araştıracağınız “Pablo Emilio Escobar Gaviria” bu isimi bir yere not edin ve inceleyin. Günümüzde yaşanan bazı hadiselerin bire bir kopyası niteliğinde senaryolar olmaktadır. Bu örnekten yola çıkarak örneklemek gerekirse; Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar, estirdiği terörle Kolombiya hükümetine ABD’deki bir cezaevine gönderilmeyeceğini kabul ettirip gardiyanlarını kendisinin seçtiği, polisin 3 kilometreden fazla yaklaşamayacağı kale gibi bir cezaevine girmek için teslim olduğunda, silahını teslim ettiği hükümet yetkilisi, hoşnutsuz bir ifadeyle şöyle der: “Kazandın.” Escobar: “İkimiz de kazandık. Gaviria (Kolombiya Başkanı), Pablo Escobar’ın teslim olduğunu beyan edebilir. ”Hükümet yetkilisi, “Bunun büyük bir yalan olduğunu biliyoruz” karşılığını verdiğinde, Escobar yüzündeki öz güvenli tebessümle devam eder: “Gerçeğe inanmak güç olduğunda, yalanlar gerekli şeylerdir.” Videoları rekor düzeyde izlenen Sedat Peker’in ifşalarının yarattığı etki, Escobar’ın bu cümlesinde ifadesini bulan bir tabloyu ortaya koyuyor” dedi.

YIKILMASINDAN KORKULAN DUVAR ÇÜRÜTÜLÜYOR

İktidarın bu açıklamalar karşısında herkesi Türkiye’yi uluslararası bir komplo ile karşı karşıya olduğuna inanarak "kutsal iktidar" arkasında birleşmeye çağırdığını söyleyen başkan Özsaçmacı şöyle konuştu:

“İktidar ittifakı, kabullenmekte zorlandığı ifşalar karşısında, söz konusu yöneticilerin arkasında olduğunu belirtiyor ve herkesi Türkiye’nin uluslararası bir komplo ile karşı karşıya olduğuna inanarak ‘kutsal iktidarın’ arkasında birleşmeye çağırıyor. ‘Kutsal devlet’ anlayışı ile biçimlendirilmiş kitlelerin, tüm bu iddialar karşısında ‘kutsal iktidar’ fikrine kazanılmasından başka çare yok. Gerçeğe inanmak güç olduğunda, yalanlar çalışmaya başlar. Halkın vergilerinden rekor düzeylerde resmi ilanlarla ihya edilen iktidar medyası niye var! Bugün daha net görünmekte ki medya içerisinde her gün istifalar, her gün bir komisyonculuk, ihale fırsatçılığı, narkotik yoldaşlığı çıkmakta. Ama tüm bunlar, tek bir tuğla çekilirse yıkılacağından korkulan o duvarı biraz daha nemlendirip çürütüyor.”

Başkan Özsaçmacı, kargaşa ortamı yaratılarak halkı çeşitli sebeplerle karşı karşıya getirmeye yönelik provakatif eylemlerin olabileceğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Yukarda bahsetmiş olduğum bir birine girmiş yapıların ülkemizi sürüklediği yer ne yazık ki uçuruma doğru olduğu görülmektedir. Tüm bunlar yaşanır iken yapılmaya çalışılan kargaşa ortamı ve halkımızı çeşitli sebeplerle karşı karşıya getirmeye yönelik provakatif eylemlerin olabileceği görülmekte bu nedenle gelinen noktada hepimiz uyanık ve bir birimize saygılı olmak durumundayız. Ülkemizin gelmiş olduğu bu aşama kontrol edilemeyen bir sistemin ürünü olarak mafyanın, terörün, hırsızın yuvalandığı bir alan haline dönüşmesi bu olumsuzlukların yaşanma sebebidir. Bitirirken; “Aynı Gabriel Garcia Marquez’in kitaplarında olduğu gibi, tuhaf şeyler çok kritik anlarda ortaya çıkar. Ülke gerginliğin doruğundayken Her şey değişmek üzereyken.”

(Haber Merkezi)

