“Tarımda tamamen ithalat bağımlısı olduk”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, başta buğday, arpa ve mısır olmak üzere bazı tarım ürünleri için gümrük vergisinin sıfırlandığını hatırlatarak, “Artık mızrağın çuvala sığmadığı enflasyon verilerini dizginlemek için yapılan bu düzenlemeyi iktidara soruyorum: Üreticilerin suçu devlete güvenmek mi?” ifadesini kullandı.

Çorum merkeze 10 km. uzaklıktaki Hamamlıçayköy’de cami imamının olmadığını, cep telefonlarının çekmediğini, ziyaret ettikleri İsmailköy, Paşaköy, Çukurören, Beydili gibi köyleri de sorunlar içinde ve boşalmış gördüklerini anlatan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“Toprak Mahsulleri Ofisi’nin artık haftalık olarak gerçekleştiği ithalat ihalelerinde buğday için yaklaşık 2.850 TL/ton, arpa için 2.500 TL/ton fiyat seviyeleri oluşurken; devletin sözüne güvenip TMO’ya 2.250 TL/ton fiyat ile buğdayını 1.750 TL/ton fiyat ile arpasını satan Türk çiftçisinin zararı nasıl ödenecek?

Ülkemizin yıllık Tarımsal İthalatı 15 Milyar USD seviyeleri ile rekor kırarken, pandemi sürecinde Tarım Bakanlığı ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak için ne tür planlamalar yaptı, yapıyor? Günü kurtarmak için yapılan gümrük vergisi sıfırlamaları yerine, Sulama Yatırımları / Depolama ve Soğuk Zincir Yatırımları / Yerli Gübre Sanayi Yatırımları için planı var mı?

Ülkemizin en yakıcı sorunlarından biri olan işsizliğin azaltılması için tarımsal istihdam ve nitelikli işgücü için iktidarın bir eylem planı var mı? Tarımsal ürünleri ithal ettiğimiz gibi tarımsal işgücünü de Afganistan, Suriye ve diğer ülkelerden gelen mülteciler ile mi sağlayacağız? İleride bu insanlar ülkelerine geri döndüğünde kırsalda çalışacak işgücünü bulabilecek miyiz?” (Haber Merkezi)

