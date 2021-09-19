Süslü kadınlar bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu

İzmir'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün saat 13.30'da eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Çorum'da da gerçekleşti. Kadeş Barış Meydanında bir araya gelen kadınlar 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için kentin pek çok bölgesinde pedal çevirdi.



Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonun Çorum ayağında görev alan Melek Gizem Çataroğlu, “Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Araçlar olmadan ulaşımın daha kolay olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi. Çorum’da düzenlenen bisiklet turu çeşitli etkinliklerle sona erdi.

(Yusuf ÇINAR)

