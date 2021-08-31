Soner & Gizem çiftine görkemli düğün 

Seyhan-Hasan Kızıltepe çiftinin oğulları Ecz. Soner Kızıltepe ile Songül-Kemal Özüdoğru çiftinin kızları Dr. Gizem Özüdoğru’nün düğünü önceki gün saat 12.00’de Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi No 56/6 (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı yukarısı) adresindeki gelin alma ile başladı.

Gün içinde fotoğraf çekimi ve düğün konvoyu ile devam eden Soner & Gizem çiftinin düğünü ise 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamında saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.



Görkemli düğünde davetliler iki salonu birden doldururken, düğüne Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat, merkez mahalle muhtarları, köy dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç çiftin nikahı Nikah Memuru Hasan Tomuk tarafından kıyılırken, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Av. Volkan Tepe, Buket Kıran, Mustafa Sarı ve Atilla Ekti de nikah şahitliklerini yaptı.

Çorum’un gözde sanatçılarından Nergis Ay ve bazı yerel sanatçıların sahne aldığı düğün töreninde gelin ve damadın sahneye çıkarak birlikte şarkı söylemesi büyük alkış aldı. Davetliler geç saatlere kadar Gizem ve Soner çiftinin düğününde müzik eşliğinde eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldular.

ÇORUM HABER, Kızıltepe ve Özüdoğru kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.



ZAFER COŞKUSU

Soner Eczanesi sahibi Ecz. Soner Kızıltepe ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Gizem Özüdoğru’nun düğününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu da yaşandı.

Genç çiftin Yıldızpark Düğün Salonu’ndaki düğününe katılan davetlilerin hepsine girişte Türk Bayrağı dağıtıldı.

Çorum’un sevilen sanatçılarından Nergis Ay’ın sahne aldığı düğünde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilk olarak “İzmir Marşı” ve “10. Yıl Marşı” seslendirildi. Davetlilerin ayağa kalkarak ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik ettiği marşlarla Zafer coşkusu kutlandı.



(Volkan SINAYUÇ)