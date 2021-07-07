Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin söyleşi programları devam ediyor

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Toplum-Üniversite Bütünleşmesi” kapsamında haftada bir düzenlediği panel ve söyleşi programları, Üniversite’nin YouTube kanalı üzerinden devam ediyor.

Dr. Öğr.Üyesi Muhammet Çankaya’nın moderatörlüğünde Salı akşamı gerçekleştirilen programda, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ünal “Sağlıkta Dönüşüm Programı”, Öğr.Gör.Dr. Remzi Cici “Kaygımızı Yönetebiliyor muyuz?”, Öğr.Gör.Dr. Zehra Aydın “Temel İlkyardım Eğitiminin Önemi”, Öğr.Gör.Dr.Nadiye Barış Eren ise “Hemşirelerin Sorumlulukları ve Toplumdaki Yeri” konusunu değerlendirdi.

(Haber Merkezi)

