Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu hap çıktı
Çorum’da narkotimler tarafından bir araçta gösterge panelinin farklı bölümlerine gizlenmiş extacy hap ile metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.
Güncel 24.09.2021, 22:28
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu arzını önlemek amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında Çorum-Samsun karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotimler tarafından otomobilde yapılan aramada aracın gösterge bölümünün farklı yerlerine gizlenmiş 40 adet extacy hap ile 83 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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