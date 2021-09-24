Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu hap çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu arzını önlemek amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında Çorum-Samsun karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotimler tarafından otomobilde yapılan aramada aracın gösterge bölümünün farklı yerlerine gizlenmiş 40 adet extacy hap ile 83 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.