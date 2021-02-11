Nuriye Büyükkayacı Duman sempozyuma katılıyor

HİTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, “Herkes için AŞK, herkes için CİNSELLİK…” sloganı ile Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) tarafından organize edilen ve 12-14 Şubat 2021 tarihleri arasında 18.00-23.00 saatlerinde online yapılacak olan 13. Cinsel Sağlık Sempozyumu’na katılacak.

Aynı zamanda Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (HECEDER) Başkanlığı görevini de yürüten Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, 13. Cinsel Sağlık Sempozyumu’nda konunun uzmanları ile birlikte konuşma yapacak.

CİSED Genel Başkanı Cem Keçe de meslektaşlarına çağrıda bulunarak 3 gün sürecek sempozyuma davet etti. Keçe; “Değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla cinsel sağlık bilimine dair son bilimsel verilerimizi ve özellikle yılların birikimi olan tecrübelerimizi çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde paylaşmayı hedefliyoruz. Katılımınız ile daha da güçlenecek olan sempozyumumuzda siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmek bizlere mutluluk verecektir” dedi.

(Haber Merkezi)