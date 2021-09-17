Millet Bahçesi ve Çoruminia gezildi

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nca 81 ilde hayata geçirilen ‘Şehrim 2023’ projesinin “Çorum Şehir Buluşmaları” çalıştayına katılmak üzere ilimize gelen Karaaslan’a Çorum turizmine önemli katkılar sağlayacak olan Çoruminia ve Millet Bahçesi hakkında bilgi verildi.

Karaaslan’a Millet Bahçesi ve Çoruminia gezisinde Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dincel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum eski Milletvekili ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile partililer eşlik etti. Öte yandan Karaaslan, Millet Bahçesi’nde gençlerle de bir araya geldi.

(Haber Merkezi)

