“Marka değeri yüksek tesisler kurmalıyız”

Milli Savunma Bakanlığı ile Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği “Sungurlu Savunma Sanayi Günleri Yatırım Forumu”nda konuşan Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, hem OSB ile ilgili yeni yatırımlar ile ilgili hem de Sungurlu’ya askeri birliğin getirilmesi yönünde çalışmalarının olduğunu açıkladı.



Dere, buradaki programın ardından Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş ve beraberindeki heyetle birlikte OSB'deki fabrikaları ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, firma yetkililerinden bilgi aldı.



Dere, beraberindeki heyetle Sungurlu'da faaliyet gösteren MİR Tekstili ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve beraberindeki heyet daha sonra İstiklal Savaşı Gazisi merhum Hacı Arif Çil’in kızı Ayşe Erzurumluoğlu’nu, S.S. Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni, Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanlığı’nı ve Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

