Kuraklık ve Derinçay en büyük çevre sorunu 

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nca 81 ilde hayata geçirilen ‘Şehrim 2023’ projesinin “Çorum Şehir Buluşmaları” çalıştayı yapıldı. Proje kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın da katılımıyla Anitta Otel’de düzenlenen çalıştayda, Çorum’daki STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin görüş ve önerileri dinlendi.



Çalıştaydan önce AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan da konuşmasında, Türkiye’de gerçekleştirilen kalkınma hamlesiyle şehirlerde önemli ivme kat edildiğini belirtti.

Çalıştaya, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı, önceki Çorum Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt da katıldı.

Moderatörler yönetiminde her masa, çevre, şehir ve kültür konularında sorun ve önerileri 20’şer dakikalık çalışmalarla belirledi. Daha sonra da her masanın görüş ve önerileri, masa sözcüsü tarafından dile getirildi.



Çorum’un çevre konusundaki sorunlarının başında kuraklık tehdidinin ve Derinçay’ın kirliliğinin geldiği ortaya çıktı. Hava kirliliği, çiftlik atıkları gibi sorunlar da ayrıca ifade edildi.

“Şehir” başlığı altında, Çorum’un kalkınması ve güçlenmesi adına öncelikli taleplerin, havalimanı, demiryolu ve alternatif çevreyolu olduğu vurgulandı.

“Kültür” bakımından ise, Belediye tarafından planlanan Kongre ve Kültür Merkezi’nin önemine dikkat çekilerek, bu yatırımın bir an önce gerçekleştirilmesi istendi. Hitit uygarlığının ve Çorum’daki tarih zenginliklerinin daha iyi tanıtılması, bu yolla turizmin canlandırılması, Çorum’un nitelikli göç alabilmesi ve üniversite hastanesine gelen profesörlerin Çorum’da tutulabilmesi için de, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatın zenginleştirilmesi, kente her alanda modern kurumların kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

(Haber Merkezi)

