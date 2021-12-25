Koçhisar’ın suyu Çorum’la buluştu

53 kilometrelik Alaca Koçhisar Barajı İsale Hattı tamamlanmasının ardından Koçhisar Barajı’ndan gelen su, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki içmesuyu arıtma tesisine ulaştı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koçhisar suyunun arıtma tesisine ulaşmasına basın mensuplarıyla birlikte tanıklık etti. Seçim vaatlerinin en önemlilerinden biri olan su sıkıntısının çözümüne önemli katkı sağlayacak olan Koçhisar suyunun an itibariyle arıtma tesisi ile buluştuğunu belirten Başkan Aşgın, Çorum’a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Aşgın, projenin tamamlanmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı, Çorum Valisi, AK Parti Çorum Milletvekilleri, AK Parti teşkilat yöneticileri, DSİ ve yüklenici firmaya teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak 53 kilometreden Koçhisar suyunu arıtma tesisine ulaştırdıklarını belirten Aşgın, “Bir yıl gibi kısa bir sürede suyun getirilmesi büyük bir başarıdır” dedi.

“BARAJLARDA SU KALMADI”

Su konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Aşgın “Çorum’un günlük su tüketimi ortalama 55.000 m3’tür. Sularımızı yüzeysel ve yer altı su kaynaklarından sağlıyoruz. Yüzeysel kaynak olarak Yenihayat, Hatap ve Çorum barajından yıllık ortalama 13 milyon m3 su temin edilmektedir. Fakat son yıllarda yaşadığımız hidrolojik kuraklıktan dolayı şuan güncel olarak Yenihayat Barajı net kullanılabilir su hacmi 131.000 m3, doluluk oranı ise %0,52’dir. Hatap Barajı net kullanılabilir su hacmi 28.000 m3, doluluk oranı ise %0,25, Çomar Barajı net kullanılabilir su hacmi 110.000 m3, doluluk oranı ise %1,8’dir. Toplam barajlarımızda 269.000 m3 su kalmıştır” şeklinde konuştu.

“YILDA 20 MİLYON M3 SU TÜKETİLİYOR”

Yer altı su kaynaklarından da yıllık ortalama 7 milyon m3 su temin edildiğini açıklayan Aşgın, Çorum’un toplamda yıllık ortalama 20 milyon m3 su tükettiğini ifade etti. Çorum’a su kesintisi yaşatmamak için, Koçhisar Barajından 53 km isale hattı çekilerek içme suyu arıtma tesisine bağlandığını söyleyen Aşgın, bu çalışmanın istimlak işleri dahil 200 Milyon TL’ye mal olduğunu açıkladı.

“YER ALTI SU KAYNAKLARI % 52 ORANINDA ARTIRILDI”

Aşgın, “Yüzeysel su kaynakları olan barajlardan, kalan su miktarının da kesintisiz bir şekilde alınabilmesi için kendi tasarımımız ve imalatımız olan hareketli tip caraskallı su alma platformları yapılmıştır. Bahabey içme suyu arıtma tesisinde, koagülasyon proseslerinde çeşitli revizyonlar yapılarak barajlarımızdan alınan su miktarı artırılmıştır. Yeraltı su arama ve sondaj çalışmaları yapılarak yeni kuyu ve kaynaklar devreye alınmıştır. Yapılan sondaj çalışmaları neticesinde 2021 yılında yeraltı su kaynaklarına 3.700.00 m3 ek takviye yapılarak yer altı su kaynakları %52 oranında artırılmıştır. 15 adet yeni kuyu ve kaynak devreye alınarak kuyu ve alternatif su kaynakları arttırılmış bu işler için 3 Milyon TL yatırım yapılmıştır. Yenihayat Barajın hattı üzerine vana takılarak baraj ve kuyuların aynı anda arıtma tesisine alınması sağlanmış ve işletme kolaylıkları oluşturulmuştur” dedi.

Koçhisar barajında net kullanılabilir su hacminin 18.000.000 m3, doluluk oranı ise %37 olduğunu belirten Aşgın, “53 km’lik Koçhisar isale hattını tamamlayıp OSB içme suyu arıtma tesisine bağladık.” dedi.

Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde OSB içme suyu arıtma tesisine 60.000m3/gün kapasiteli ilave İçme suyu arıtma tesisi yapılacağını ve yaklaşık maliyetinin 100.000.000 TL olduğunu bildiren Aşgın, bunun yanı sıra OSB içme suyu arıtma tesisinden şehir merkezine yeni isale hattı yapılacağını açıkladı. 15 km uzunluğundaki isale hattı maliyetinin ise yaklaşık 60 Milyon TL olduğunu açıklayan Aşgın, “Yer altı su kaynakları arama ve sondaj çalışmalarına devam edilecektir. Koçhisar İsale hattı üzerine HES türbini takılarak elektrik enerjisi elde edilecektir. Ayrıca bu dönem içerisinde yapılması planlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi işi yaklaşık maliyeti ise 400.000.000 TL’dir” dedi.

2020-2024 stratejik planlamama kapsamdaki hedeflerinden de bahseden Başkan Aşgın, önümüzdeki yıllarda içmesuyu ve atık suya yaklaşık 700.000.000 TL yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı Aşgın “Öncelikle su yönetimini entegre bir hale getirme gibi kapsamlı bir planımız var. Bu kapsamda kaçağa neden olan eski boru cinslerini HDPE gibi yeni teknoloji boru türleri ile değiştirmeye artan ivme ile devam edeceğiz. Şehir merkezimizin tümü için kayıp kaçakları önleme eylem planını da içeren bir içme suyu şebekesi projelendirilmesi önceliklerimizden birisidir. Bu proje; şehrin uzun vadeli nüfus projeksiyonuna göre hidrolik modelleme, DMA (izole alt bölgeler), minimum enerji tüketimi ile su temini gibi konulara da çözümler getirecektir. DMA olarak tabir edilen izole alt bölgeleri şehrimizin tamamında tesis ederek hem debi hem de basınç yönetimini sağlayacağız. Bu sayede kaçakları bölgelere ayırarak ölçmek ve önlemeyi hedefliyoruz. 10 yılı doldurmuş tüm su sayaçlarının değişimini sağlayacağız. Bu kapsamda değiştirme işini kurum olarak üstlenerek bu süreci hızlandırmak hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)