Kılıçdaroğlu Çorum’da sorun dinledi

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak, halkın, esnafın ve iş dünyasının sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Çorum’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasının, esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, Alapala Makina firmasını gezdi, burada iş dünyasının temsilcileri ile kahvaltılı toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Yıldız Park Düğün Salonu’nda muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri, üretici örgütleri ile toplantı yaparak katılımcıların soru ve görüşlerini aldı, önerilerini paylaştı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Çorum iş dünyasına ve sanayiye yön veren iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşen ve burada Meclis Toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, Ayakkabıcılar Arastası, Çöplük Çarşısı, Muharip Gaziler Derneği ziyaretleri yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, günün sonunda Yunus Emre Parkı’nda gençlerle buluşarak onlarla sohbet etti, sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’na ziyaret ve toplantıları sırasında; Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Onursal Adıgüzel, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Parti Meclis Üyesi Deniz Demir, Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile diğer parti temsilcileri eşlik etti. (Yusuf ÇINAR)