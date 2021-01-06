“İşçiler sadece Anayasal hakkını kullandı”

EMEP Çorum İl Başkanı Cafer Gökmen, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve partililerin de hazır bulunduğu ziyarette işçilere seslenen Gürkan, “Sendikalı olmak Anayasal bir haktır. Sizler ne yazık ki Anayasal hakkınızı kullandığınız için cezalandırılıyorsunuz. Anayasa ve yasalarda hak olan sendika üyeliği aynı zamanda uluslararası anlaşmalara göre de bir haktır. Burada açıkça Anayasa suçu işlenirken, uluslararası yasalar da ihlal ediliyor” dedi.

Konuşmasının devamında Çorum Valisi’ne seslenen Gürkan, “Çorum Valisi’ni görevini yapmaya davet ediyorum. Burada 90 işçi Anayasal hakkını kullandığı için mağdur durumda. Hiçbir işçi, yasalardan gelen hakkını kullandığı için işten atılamaz. İşverenin iddialarının doğru olmadığını bütün kamuoyu biliyor” diyerek, işçilerin sendika hakkını kullandığı için işten çıkarıldığını söyledi.

Çorum’daki bütün emek ve demokrasi güçlerinin de Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen Ekmekçioğulları işçilerine destek vermesi gerektiğini belirten EMEP Genel Başkan Yardımcısı Gürkan, “Dayanışmaysa dayanışma, destekse destek. Bütün bunları gücümüz yettiği oranda yapıyoruz, yapacağız. Direnen ve birleşen işçi her zaman kazanır” ifadelerini kullandı.

Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ise süreç hakkında bilgi verdi. Direnişlerinin ilk günkü gibi kararlılıkla sürdüğünü anlatan Ilgan, “İnsanlar bu ülkede sendika hakkına sahip olabilecekse ki, bu bir anayasal haktır. Bunun ancak mücadeleyle olacağını biliyoruz. Bunu kesinlikle başaracağız” dedi. (Haber Merkezi)