İlksan seçimleri bugün

Çorum’da bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Albayrak İlkokulu’nda yapılacak olan İLKSAN seçimlerinde merkezde Mehmet Silsüpür ile Vedat Kara’nın adayları olduğunu belirterek bir basın açıklaması yapan Selim Aydın, 1996 yılından beri yükselişe geçen İLKSAN’ın il ve ilçe delegelerinin belirleneceği seçimin önemine değindi.

Sınıf öğretmenlerine sağlık yardımları ve sosyal yardım amacıyla kurulan bir sandık olan İLKSAN’ın 1996’dan sonra kendini yenileyerek ülkenin sayılı sandıklarından biri haline geldiğini anlatan Aydın, “İLKSAN eğitim çalışanlarının son kalesidir. 19 Haziran da İLKSAN’a sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

