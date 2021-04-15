İhsan Ejder'i kaybettik

Çorum'un tanınmış şahsiyetlerinden merhum saatçi Hüsnü Ejder'in oğlu, Kızılay Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder'in amcası Mehmet İhsan Ejder (72) bugün saat 10.00 sıralarında Samsun'da tedavi gördüğü özel hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhume Zehra Kazancı, Seher Tüzün, Mustafa Ejder ve merhume Saniye Nemli'nin kardeşleri, Ferdane Ejder'in eşi, matematik öğretmenleri Hatice Güler ve Berrin Yalçın ile Dış Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Zeynep Zengin'in babaları olan M.İhsan Ejder'in cenazesi yarın (16 Nisan 2021 Cuma) saat 14.00'de Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.