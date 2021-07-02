Hürriyet İlkokulu’nun TEKNOFEST başarısı

Hürriyet İlkokulu Sınıf öğretmenleri Funda Ozulu, Sultan Ağzıkara ve Ahmet Halıcı rehberliğinde TEKNOFEST 2021’e katılan okul öğrencileri İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda “Engelli Dostu” kategorisinde hazırladıkları proje ile ön değerlendirmeyi geçmeyi başardı.

Hür_Tayfa isimli takımla hazırladıkları projede 94,5 puan alan Hürriyet İlkokulu takımı 345 aday arasından ilk 8’e girerek yarı finale yükseldi.

Hazırladıkları proje ile bedensel engelli bireylerin başkalarından bağımsız diş fırçalamalarını sağlamayı ve diş fırçalama alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı hedefleyen Hür_Tayfa takımı detaylı raporunun da kabul edilmesi halinde finale kalacak ve İstanbul’da 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Teknofest'e katılma hakkı elde edecek.

(Volkan SINAYUÇ)

