Hattuşili takımı “Hiturist” ile TEKNOFEST’e katılacak

Çorum Mimar Sinan Anadolu Lisesi Hattuşili takımı TEKNOFEST finallerine katılacak.

İstanbul Atatürk Havaalanı’nda TÜBİTAK ve Teknofest işbirliğiyle bu yıl birincisi düzenlenen Liseler Arası Turizm Teknolojileri Yarışması 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirilecek. Mimar Sinan Anadolu Lisesi de “Hattuşili” takımı ile finallerde yerini alacak.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Esma Erdoğan tarafından danışmanlığı yürütülen projenin amacı; Çorum ve yöresinin, ulusal ve uluslararası pazarda daha fazla tanınır hale gelmesinde, şehrin az bilinen yönlerinin ön plana çıkarılarak, tanıtım ve bilinirliğin önemini ortaya koymak için şehirlerarası seyahatlerde yol üzeri gerçekleşen ani planlamalara yönelik ergonomik bir çözüm getirilmesidir.

Bu amaca yönelik olarak kategorik olarak tasarlanan bir web sitesi oluşturulacaktır. Oluşturulan web sitesi bir karekod ile ilişkilendirilecektir. Oluşturulan karekod uygulaması reklam tabelaları ve afişlerle şehrin farklı girişlerine yerleştirilecektir. Bunun yanı sıra şehrin merkezi yerlerine de aynı karekodların yerleştirilmesi planlanmaktadır. Oluşturulan site karekod uygulaması ile ilişkilendirilerek ziyaretçilerin kullanımına sunulacaktır. Bu uygulamalar ile şehirlerarası geçişlerde zevke yönelik hızlı bir ziyaret imkânı oluşturulmuş, şehrin az bilinen yönleri de ön plana çıkarılarak kısa planlamalar yapılmasında rehber olunmuş böylece şehrin tanınırlığı ve bilinirliği artırılıp, ekonomik canlılığı sağlanmış olacaktır. Danışman Öğretmen Esma Erdoğan ve proje takımında yer alan öğrencilerimiz Faruk Kurt, Musab Kartal ve Ümmü Seleme Durhan'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz”

(Uğur GÖRKEM)