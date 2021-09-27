Halk otobüsü ve takside kadın eli 

Kentte yaşayan ve bir hafta önce halk otobüsü şoförlüğüne başlayan Dilek Çevikel yolcuların büyük ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Çevikel, otobüs şoförlüğü mesleğini sevdiğini belirterek, “Bir hafta önce direksiyon başına geçtim. Aslında 20 yıldır ehliyetim vardı. Sevdiğim iş, büyük şehirlerde bayanların otobüs kullanması normal karşılanıyor. Ancak, Çorum’da öyle olmuyor. Benim istediğim bir meslekte şimdi iyi gidiyor. Günlük 8 saat direksiyon sallıyorum” dedi.



“HARİKA BİR YOLCULUK YAPIYORUZ”

Dilet Çevikel’in kullandığı halk otobüsünde yolcu olarak binen Hacer Solmaz yaptığı açıklamada “Çok güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bayanların yapamayacağı hiçbir iş yok” dedi.

ÇOK PROFESYONEL ARAÇ KULLANIYORLAR

Bir başka yolcu ise, “Bayanların otobüs kullanması pek görülmüş bir durum değil, bakıyorsunuz profesyonel bir şekilde aracı kullanabiliyorlar. Şahsen ben çok sevindim. Güzel bir şey” dedi.

“DAHA DA ÇOK KATILIM BEKLİYORUZ”

Diğer yandan Halk otobüsü yöneticilerinden Ramazan Taşlı yaptığı açıklamada, “Her otobüste bayan sürücülerimizin olmasını ve bizlerin arasına katılmalarını elbette çok istiyoruz. Kadın yolcularımız açısından da bu çok önemli bir şey” dedi.

Öte yandan daha öncede iki çocuk annesi Aynur Tükenmez’i halk otobüsünde, Gül Özbek ise taksi şoförlüğü mesleğini sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

