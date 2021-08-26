Çorum’da gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, gençlerle sabah namazı buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İl Müftülüğü Mehmet Zahit Kotku Camii görevlileri Hayri Kurak ve Murat Arar, Hicret Camii görevlisi Nihat Uysal, Din Hizmetleri Uzmanları Mücahid Kuzu ve Harun Hakan Efe ile çok sayıda genç katıldı.

Diyanet Gençlik Merkezi’nin yanında bulunan Mehmet Zahit Kotku Camii’nde koronavirüs tedbirlerine uyularak eda edilen sabah namazında buluşan genç cemaat, dinledikleri Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Namazın ardından camiden çıkan gençlere ve görevlilere Gençlik Merkezi’nde kahvaltı ikramında bulunuldu. Kahvaltı sonrası Gençlik Koordinatörü Mücahid Kuzu, Diyanet Gençlik Merkezi’nin çeşitli faaliyetleri ile gençlere yönelik çalışmalarının tanıtımını gerçekleştirdi.

(Haber Merkezi)

