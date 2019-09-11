Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101922
ALTIN
276.582
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0904
EURO
6.3240

Gençler TRT stüdyolarını gezdi

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından yazılarak Gençlik Projeleri Destek Programı 2018/2 Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi öğrencileri için TRT’ye teknik gezi düzenlendi.

Gençler TRT stüdyolarını gezdi

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından yazılarak Gençlik Projeleri Destek Programı 2018/2 Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi öğrencileri için TRT’ye teknik gezi düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:01
Gençler TRT stüdyolarını gezdi

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından yazılarak Gençlik Projeleri Destek Programı 2018/2 Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi öğrencileri için TRT’ye teknik gezi düzenlendi.

“Fırsata dönüşen hayatlar” projesi kapsamında yapılan TRT ziyaretinde, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Arı Stüdyoları, Naklen Yayın Servisi ve Aktüel haber servisleri gezilerek bilgiler alındı.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde; TRT’nin ilk radyo anonsundan ilk haber spikerine, Erkan Yolaç’ tan Keloğlan ve Bilgehan dede karakterlerine, TRT’nin ilk kullandığı radyodan fotoğraf makinasına varıncaya kadar birçok yeri gezme, görme ve bilgi alma şansları bulan kursiyerler, ardından naklen yayın araçları ve Aktüel Haber servisini gezerek güne devam ettiler. 35 yıldır TRT’de olan usta bir kameraman ile sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler mesleki tecrübeleri dinlediler.

Son olarak Arı stüdyolarına yapılan ziyaret ile canlı yayın öncesi hazırlıkların tüm süreçlerini, ses ve ışık organizasyonunu, ana kumanda merkezini, RTL ve naklen yayın odalarını, rejiyi, efekt odalarını yakından görme ve detaylı bilgi alma şansını yakaladılar.

Önümüzdeki aylarda dizi seti ziyareti, yönetmen ve oyuncuyla yapılacak söyleşi ile etkinliklerin devam edeceğini belirten Fırsata Dönüşen Hayatlar Proje Koordinatörü Dilek Bilgin, “Amacımız gençlerimizin hayatlarına dokunabilmek, meslek seçimleri öncesinde ilgi duydukları alanlarla alakalı olabildiğince bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Amasya'da ki deprem Çorum'da hissedildi
Amasya'da ki deprem Çorum'da hissedildi
“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”
“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”
Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası
Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası
Rektör Öztürk’ün başsağlığı ziyareti
Rektör Öztürk’ün başsağlığı ziyareti
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim