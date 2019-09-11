Gençler TRT stüdyolarını gezdi

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından yazılarak Gençlik Projeleri Destek Programı 2018/2 Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Fırsata Dönüşen Hayatlar Projesi öğrencileri için TRT’ye teknik gezi düzenlendi.

“Fırsata dönüşen hayatlar” projesi kapsamında yapılan TRT ziyaretinde, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Arı Stüdyoları, Naklen Yayın Servisi ve Aktüel haber servisleri gezilerek bilgiler alındı.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde; TRT’nin ilk radyo anonsundan ilk haber spikerine, Erkan Yolaç’ tan Keloğlan ve Bilgehan dede karakterlerine, TRT’nin ilk kullandığı radyodan fotoğraf makinasına varıncaya kadar birçok yeri gezme, görme ve bilgi alma şansları bulan kursiyerler, ardından naklen yayın araçları ve Aktüel Haber servisini gezerek güne devam ettiler. 35 yıldır TRT’de olan usta bir kameraman ile sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler mesleki tecrübeleri dinlediler.

Son olarak Arı stüdyolarına yapılan ziyaret ile canlı yayın öncesi hazırlıkların tüm süreçlerini, ses ve ışık organizasyonunu, ana kumanda merkezini, RTL ve naklen yayın odalarını, rejiyi, efekt odalarını yakından görme ve detaylı bilgi alma şansını yakaladılar.

Önümüzdeki aylarda dizi seti ziyareti, yönetmen ve oyuncuyla yapılacak söyleşi ile etkinliklerin devam edeceğini belirten Fırsata Dönüşen Hayatlar Proje Koordinatörü Dilek Bilgin, “Amacımız gençlerimizin hayatlarına dokunabilmek, meslek seçimleri öncesinde ilgi duydukları alanlarla alakalı olabildiğince bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak” dedi. (Haber Merkezi)