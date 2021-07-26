Erdoğan ile bayramlaştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde video konferans yöntemiyle yapılan Kurban Bayramı Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Toplantısı’na Çorum’dan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.

Türkiye genelindeki tüm teşkilatlarla tek tek bayramlaşan ve illerdeki vatandaşlara da selamını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik beraberlik içinde 2023 hedefleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)

