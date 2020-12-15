DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu geliyor

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçiler, Kadeş Barış Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

DİSK Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da katılımıyla Kadeş Meydanı'nda yapılacak basın açıklaması saat 16.30’da yapılacak.

Ekmekçioğlu işçileri ve işçi temsilcileri ayrıca saat 11.00’de İş-Kur’u saat 14.30’da ise Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret edecekler.

KESK’TEN DESTEK

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, işçilerin basın açıklamasına destek vereceklerini belirterek, “Şehrimizde bulunan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ gibi işçi sendikalarını, örgütlü tüm memur sendikalarını, siyasi partileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarını işçilerin haklı mücadelesinde duyarlı olmaya, onlara destek vermeye çağırıyoruz.

Emek ve demokrasi isteyen tüm kurum ve kuruluşların basın açıklamasına destek olması gerekir. Aksi halde demokrasi talepleri, emeğin taleplerine sahip çıkıyorum iddiası boş bir iddia olarak kalır” dedi. (Haber Merkezi)