Dil eğitiminde yeni bir model 

Çorum’da Alaybey Sokak üzerinde faaliyet gösteren LANGO Yabancı Dil Kursu tarafından geliştirilen ve ülkemizde ilk olan yapay zeka tabancı “Wordowl” uygulaması ile yabancı dil öğrenmenin artık çok daha kolay olacağı belirtildi.

Çorumlu öğretmen Burak Can Çıtak, yıllarca bir çok kurumda çalıştıktan sonra yaklaşık 6 ay önce kendi kurs merkezini kurdu. Çıtak, Türkiye’de bir ilke imza atarak yapay zeka tabancı Wordowl (İngilizce öğrenme) uygulamasını da hayata geçirerek 7’den 70’e dil öğrenmek isteyen herkesin hizmetine sundu.

Lango Yabancı Dil Kursu Kurucusu ve İngilizce Öğretmeni Burak Can Çıtak tarafından geliştirilen “Wordowl” uygulaması ücretsiz olarak kullanıma sunularak, İngilizce öğrenmek isteyenlerin erişimine açıldı. Wordowl uygulaması ile yüzde 85 başarı oranı yakaladıklarını söyleyen Çıtak, Lango Yabancı Dil Kursu Müdürü Selvi Koç ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek uygulamayı tanıttı.

“İngilizce öğrenmek isteyen bütün yaş gruplarına hitap eden Wordowl uygulaması mobil uyumlu ara yüzü sayesinde hem öğretmenler hem de öğrenciler dilediği zaman ve dilediği yerde erişim sağlayabiliyor” diye konuşan Burak Can Çıtak, kelime öğrenimi üzerine kurulan yapay zeka ile öğrenilen İngilizce kelimelerin çeşitli okuma, yazma, dinleme ve telaffuz etkinlikleri ile birlikte akıcı bir şekilde İngilizce öğretmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE’DE İLK

Lango Yabancı Dil Kursu Kurucusu ve İngilizce Öğretmeni Çıtak geliştirdiği “Wordowl” uygulamasının ülkede bu alanda geliştirilen ilk uygulama olarak tarihe geçtiğini bildirdi.

Uygulama içinde birçok farklı etkinliklerle, ezber yerine İngilizce'nin mantığını kavrayarak akıcı ve pratik öğrenmeyi amaçladıklarını dile getiren Burak Can Çıtak, “Teknoloji yerlisi yeni kuşağın yabancı dil gelişimini gündelik hayatında sıklıkla ilgili olduğu teknolojiyi kullanarak artırmaktır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için ortak kullanım alanı sunan WORDOWL uygulaması, öğrenenler için herhangi bir yaş kısıtlaması sunmamakta, her yaşa hitap etmektedir. İçerisinde kelime öğrenimi dışında eğitsel etkinlikler, sınıflar, oyunlar ve diğer sosyal etkinlikleri de barındıran Wordowl katılımcıları hem akademik açıdan hem de bireysel gelişim açısından destekleyen bir ortam sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

YÜZDE 85 -90 BAŞARI ORANI

Uygulamanın bir bütün olarak içerisinde barındırdığı birçok farklı etkinlikler ile akıcı ve ezbere dayanmayan İngilizce öğretmeye dayandığını ifade eden Çıtak, uygulama içerisinde kelime öğrenme yönelik yazma, dinleme, okuma ve şuan geliştirme aşamasında olan konuşma özelliği ile telaffuzu doğru bir şekilde öğrenmeyi sağladığını söyledi.

Burak Can Çıtak, akıllı cihazlara indirilen ücretsiz uygulama sayesinde “Kendi kurumumuzca da kullanılan WORDOWL uygulaması ile kelime öğrenim motivasyonunda ve başarısında %85 oranında bir başarı oranı tutturduk. Ayrıca yalnızca öğrencilerimiz değil velilerimizin de dikkatini çeken uygulama akademik başarısını tamamlamış oldu” dedi.

WORDOWL NEDİR?

Google altyapısını kullanarak geliştirilen yapay zeka Wordowl tasarımı hakkında bilgiler veren Çıtak, “Wordowl: Oyun ve aktivite temelli alt yapısıyla öğrenenler üzerinde kalıcı öğrenme sağlar. Tüm yaş gruplarına hitap eden eklentileriyle özgürce kullanım alanı sunar. Sosyal alt yapısıyla hem öğretir hem de öğrenenlerin birbiriyle sağlıklı iletişim kurmasını sağlar. Öğretmenler için de uygun ve kontrollü alt yapısıyla öğrencileri 7/24 kontrolde tutar” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLER DE KAYIT OLABİLİYOR”

Uygulama üzerinde öğretmenlerinde kayıt olup ayrı bir portal üzerinden sınıf oluşturarak eğitim ve öğretime katkıda bulunabileceklerini dile getiren Çıtak, “Öğrenenler öğretmenlerin oluşturduğu sınıflara yine öğretmenlerin verdiği sınıf kodu ile girebilir ve öğretmenlerinin paylaştığı ödevleri, sunumları ve diğer paylaşımları görüp sınıftaki arkadaşlarını da takip edebilir. Öğretmen panelinde öğretmen üye oluşturduktan sonra ona özel bir kod verilir, bu kodla öğrencileri sınıfa kaydolabilir. Öğretmenler kendi panellerinden öğrencileri takip edebilir, öğrencilerin hangi kelimelere çalıştığını takip edebilir, sınıfına dahil olan öğrencileri görebilir, ödev ve materyaller paylaşabilir, ünite ünite, konu konu quizler yapabilir” diye konuştu.

Wordowl uygulaması içerisinde barındırdığı çeşitli etkinlikleri sayesinde, okuma yazma, dinleme ve sesli iletişim yöntemleriyle pratik bir İngilizce öğrenme deneyimi sunuyor.

(Volkan SINAYUÇ)