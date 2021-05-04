“Cumhurbaşkanlığı, belediyeler üzerinde vesayet makamı oldu”

Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre Cumhurbaşkanı’nın tüm kamu idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıması ve büyükşehir belediyelerinde çalışanların devlet memurluğundan çıkarılması cezasını verme yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu’ndan alınıp, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na devredilmesine kararına DEVA Partisi’nden tepki geldi.

DEVA Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı Gökhan Günder, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tüm memurlar için Cumhurbaşkanına alınan bu yetki, her geçen gün artan ve ağır sonuçları gözlemlenen merkezileşme açısından vahimdir. Büyükşehir belediyeleri için yapılan düzenleme ise Anayasa’nın 127. Maddesi’nde yer alan “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmüne açıkça aykırıdır.”

Cumhurbaşkanı’nın vereceği kararların taraflı olacağını söyleyen Günder eleştirisini şöyle sürdürdü:

“Kurumların Yüksek Disiplin Kurullarında alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak ve tek bir imza 2,5 milyon memur için karar verecektir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın uygulamalarına bakıldığında, belediyelerin disiplinsiz memurları hakkında vereceği kararların, memurun mensup olduğu partiye göre değişiklik göstermesi ve dolayısıyla taraflı olması kaçınılmaz olacaktır. Bu kararın 2019 yerel seçimleriyle ilişkili olduğu ve belediyeler üzerinde yeni bir vesayet yaratacağı açıktır.” (Haber Merkezi)