Çorumlu tiyatro ve sinema oyuncusu Kalkan vefat etti

İbrahim Kalkan'ın cenazesi, önceki gün ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçının ailesinin yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde konuşan oyuncu Nadir Ersoy ile Müzisyen İsmail Hakkı Hafız; “İbrahim ağabey bizim için gerçekten önemli bir insandı. Benim birçok sanatsal etkinliğimde bana esin kaynağı olmuştur. Kalkan soyadı gibi hiçbir baltanın, hiçbir kılıcın dokunamayacağı abide bir şahsiyetti benim gözümde. Allah şahitliğimizi kabul etsin. Gerçekten garip bir sanatçıydı ve garip geldi, garip gitti. Sanat konusunda her zaman İbrahim Kalkan'a danışırdık. Bol bol çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz bir abimdi. Babamla (İbrahim Hakkı Hafız) birlikte tiyatro yapan, 1980 sonrası aynı sahneyi paylaşan, aynı coğrafyanın tiyatrosunu birlikte anlam ve manasını sahnelerde anlatan bir insandı” şeklinde görüş bildirdiler.

Tiyatrocu İsmail Yeşilbağ ise İbrahim Kalkan'ın yaklaşık yarım asrı aşkın tiyatro sanatı ile uğraştığına dikkati çekerek, “Benim de 40 yıllık dostumdu. Allah sonsuz rahmet eylesin. Mazlum, iyi bir insandı” dedi.

İBRAHİM KALKAN KİMDİR?

Çorum'un Osmaniye Köyü'nde 1949'da dünyaya gelen Kalkan, 1966'da İstanbul’a gelerek tiyatro oyunculuğuna başladı. Kalkan, "Set Oyuncuları" adıyla kurduğu tiyatro topluluğuyla "Suçlu Kim", "Kızıl Azap", "Mahallede Şenlik Var" adıyla kendi yazdığı oyunlarını sahneledi.

"Gönül Şarkıları", "Suya Düşen Gölgeler", "Ay Işığı Kan Kırmızı" isimli şiir kitapları da olan usta oyuncu, okullara yönelik, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Malazgirt, Söğüt, Fetih, Çanakkale ve Ankara konulu piyesler kaleme aldı. Birçok film ve dizide rol alan Kalkan, 1987'den itibaren sinemada Minyeli Abdullah, Hasret, Halvet, Süleyman Nazif Belgeseli, Baba Evi, Bayram, Şark Kahvesi, Bizim Ev, Şengül Konağı gibi film ve dizilerde önemli roller üstlendi.

İbrahim Kalkan'ın "Keloğlan Masalları", "Selahaddin Eyyubi", "Onlardan Biri", "Kahramanlarımız Şeyh Şamil", "Gökteki Ay Üşüyor", "Keloğlan'ın Fendi", "Muhabbet Faslı", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Alparslan", "Ayrılık Vakti" ve "Medeniyet Belgesi Sanat" isimli kitapları da bulunuyor.”

(AA)

