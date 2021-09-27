Çoruminia’nın kapıları ziyaretçilerine açıldı

Millet Bahçesi yanında 5 dönümlük bir alana kurulan Çoruminia’da il genelinde bulunan 26 tarihi yapının minyatürleri sergilenirken, maliyeti ise 4 milyon 140 bin lira oldu.

Çoruminia için düzenlenen açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada seçim döneminde verdiği sözleri tek tek hayata geçirdiklerini dile getirdi. Aşgın, 5 dönüm alana kurulan Çoruminia ile şehir dışından gelen misafirlerin Çorum’u daha hızlı ve kolay tanıma imkanı bulacağını söyledi.



Çoruminia’da Çorum il genelinde bulunan 26 tarihi yapının minyatürlerinin sergilendiğini belirten Başkan Aşgın, 4 milyon 140 bin TL’ye mâl olan projenin 1 milyon TL’sinin OKA tarafından, yaklaşık 3 Milyon TL’sinin de Çorum Belediyesi tarafından karşılandığını açıkladı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Çorum’da turizm adına yapılan birçok projeye katkı sunduklarını söyledi. Mecitözü Askerlik Şubesi binasının restorasyonu, Çorum Müzesi’ndeki müze-okul projesi, Boğazkale’deki Hattuşa Köyü ve daha birçok turizm yatırımına destek sağladıklarını kaydeden Şahin, Çoruminia ile de kentte turizmin başlangıç noktası için harika bir proje olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da Çorum Belediyesi’nin Çorum’un çehresini değiştiren önemli eserlere imza attığını söyledi.



Çoruminia’nın Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da “Öncelikle bu güzel eserimizin hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Allah ondan razı olsun. Belediye, alt yapı ve üst yapının yanı sıra Çorum’un sosyal gelişimine de katkı sağlıyor” dedi.



Dürüstlük, samimiyet ve gayretin önemli olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın dürüst ve samimi şekilde bu şehre hizmet ettiğini ve güzel işler ortaya koyduğunu vurguladı.

Vali Mustafa Çiftçi de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve geldiği günden bu yana çok güzel çalışmalara imza attığını ve atmaya devam ettiğini dile getirdi. Çiftçi, “Ben kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Elimizde imkân ve fırsat varken hepimiz güzel hizmet üretmeli ve eserler bırakmalıyız. Belediye Başkanımız, bugüne kadar bu bilinçle çalıştı ve bundan sonrada aynı şekilde çalışacağına canı gönülden inanıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından yapılan dualarla Çoruminia’nın açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından davetliler Çoruminia’da sergilenen eserleri inceledi.

(Taner ŞİMŞEK)

