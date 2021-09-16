“Çorum’da çevre adına güzel işler yapılıyor”

Çorum Belediyesi’nin Sıfır Atık Projesi kapsamında inşa ederek hizmete sunduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılışına katılarak bir konuşma yapan Karaaslan, “Emanet bilinci çok önemli. Bu nedenle çevreye de emanet bilinciyle bakmak zorundayız. Barış ve kardeşlik şehri olan Çorum’dan şunu bir defa daha ifade etmek istiyorum; bugün bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu en önemli şey insanlığın doğayla yeniden barışmasıdır” ifadesini kullandı.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni çok önemsediklerinin altını çizen Karaaslan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Bir yaşam biçimini ifade eden sıfır atık projesi, tüm dünyanın da takdiri topladı. Bunun en güzel örneğini de şuan Çorum’da yaşıyoruz.

Şehirler, karşı karşıya kaldıkları risklerin bilincinde olmalıdır. Çevre dostu bir belediyecilik anlayışını 1994’den sonra İstanbul’da, sonrasında ise tüm illerde gösterdik. Çevreye, doğaya dost, onu tüketmeyen, kullanırken farklı bir anlayışla hareket eden ve gelecek nesillere aktarılan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışın, Türkiye’nin dört bir yanına hakim olması gerekiyor. 2017 yılında 24.2 milyon ton atık toplanırken, bunun ekonomiye katkısı da 30 milyon lira oldu.

Çorum’da göz doldurucu çalışmaların altına imza atıldığını görüyorum. Hem yeşil alanların arttığı, hem yenilenebilir enerji yatırımlarının yapıldığı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile atıkların toplandığı bu şehirde güzel hamleler yapılıyor.” (Taner ŞİMŞEK)

