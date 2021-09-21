“Çorum için ne yaptılar?”

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ile Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Osmancık'ta çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarıyla beraber önce ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Sunat ve Özlale, daha sonra çeltik üreticileriyle bir araya geldi.



Osmancık'ta partilerinin tarım politikaları ile bölgenin önemli üretimlerinden olan çeltik konusunu konuştuklarını belirten Sunat, “Çeltik fiyatlarının açıklanmasıyla mağdur olan çiftçimizin dertlerini dinledik, esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Birilerinin söylediğinin aksine, çiftçimizin maalesef yüzü gülmüyor” dedi.

Son yirmi yıl içinde yolsuzlukların had safhaya vardığını, günah olmasına rağmen kul hakkı yendiğini belirten Sunat, 20 yıl önce Çorum’a geldiğinde işsizlik oranında en iyi iller arasında yer alan Çorum’un şimdi ülke ortalamasının altında olduğunu söyledi.



Çorum’un insanın girişimci, dışarda da olsa memleketine yatırım yaptığın kaydeden Sunat, “Çorum’a 20 yıl önce geldiğimde ben çok imrenmiştim. Şimdi Çorum ortalamaların altında” dedi.

Türk tarımının çökertilmesi için ithalat yapıldığını ve bunun bir tesadüf olmadığını söyleyen Sunat, “20 senedir izledikleri politikalara baktığımızda görüyoruz; özellikle tarımı çökertmek için yapılan birçok adım var. Çeltik üretmek kolay değil. Yüzde 90 oranında girdi maliyetleri artmış, yüzde 20 oranında devlet alım fiyatı açıklamış ama yandaşlar da çıkıyor bir de Ziraat Odası başkanıymış ve ‘çiftçinin yüzü güldü’ diyor. Gülen var mı aranızda?” şeklinde konuştu.



Havaalanı ile ilgili TBMM’de soru önergesi verdiğini ve ‘o proje raftan kalktı’ denildiğini belirten Sunat, şu şekilde konuştu:

“Çorum her yönden önemli bir ilimiz. Çorum lojistik bakımdan önemli bir merkez. Havaalanı için önerge verdim. O proje raftan kalktı dediler. Bari Merzifon havaalanına Çorum ekleyin dedim bunu bile yapmadılar. Ama Çorum bunlara çok destek verdi. Ceketlerin assalar vekilleri götürdüler. O vekiller ne yaptı Çorum için? Demiryolu yapılıyordu, hızlı trenin projesi daha hazırlanıyormuş bana gelen cevabı söylüyorum.”

(Haber Merkezi)

