Çorum Belediyesi, yangın bölgesine yem gönderecek

Çorum Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı olağan toplantısı Turgut Özal Konferans Salonu’nda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmalarıyla başladı. Toplantıda gündeme dair maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Meclis’te ek gündem maddesi olarak değerlendirilen Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki yangın bölgelerine yardım gönderilmesi oy birliğiyle onaylandı. Çorum Belediyesi tarafından bölgeye para yardımı başta olmak üzere 5 bin adet fidan ve bölgedeki hayvanların yararlanabilmeleri için yem gönderileceği belirtildi.

Başkan Aşgın konuşmasında AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın bölgede yaptığı araştırmada hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını bildirdiğini bunun üzerine bu konuda destek olmak üzere çalışmaların başladığını kaydetti. Meclisin onayıyla yardım maddelerinin en kısa zamanda bölgeye ulaşacağına dikkat çekti.

Öte yandan toplantıda Çorum’da ilçe belediyelerinin asfalt taleplerini karılamaya ilişkin gündem maddesi okunarak onaylandı. Buna göre Çorum Belediyesi tarafından imkanı olmayan ilçelere 3 bin ton asfalt yapılacağı bunun bin tonunun ücretsiz yapılacağı kararı oy birliğiyle onaylandı.

(Haber Merkezi)

