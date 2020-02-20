Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

“Çocuklarımız okusun diye”

Çorum Kültür Turizm Derneği, örnek bir projeye imza atıyor. Dernek, bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Kitap Fuarı’nda “Çocuklarımız Okusun Diye” isimli projesini hayata geçirecek.

“Çocuklarımız okusun diye”

Çorum Kültür Turizm Derneği, örnek bir projeye imza atıyor. Dernek, bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Kitap Fuarı’nda “Çocuklarımız Okusun Diye” isimli projesini hayata geçirecek.

20 Şubat 2020 Perşembe 23:03
“Çocuklarımız okusun diye”

Çorum Kültür Turizm Derneği’nin şehrin kültürüne, sosyal hayatına ve turizm çalışmalarına yönelik projeler ürettiğini belirten dernek yönetimi, Çorum'u tüm yönleriyle ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, “Çorum'u daha çok tanıtıp, şehrin kültürden, eğitimden, turizmden ve diğer tüm hizmet alanlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Derneğimiz, kurulalı çok fazla bir süre geçmemesine rağmen önemli projeleri hayata geçirdik. İnşallah Kitap Fuarıyla birlikte hayata geçireceğimiz projemizle de gençlerimize, öğrencilerimize dokunacağız. Onlara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak, kitap okumayı teşvik edeceğiz” dedi.

Proje hakkında da açıklamalarda bulunan dernek yönetimi, projeye Çorum halkının desteklerini beklediklerinin altını çizerek, “Projemiz, hayırsever Çorum halkının ve kitapsever insanlarımızın destekleriyle hayata geçecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın yaptıkları bağışlar öğrencilerimize kitap kuponu olarak iletilecek. Toplanan gelirler, 10'ar TL'lik kitap kuponları halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek. Müdürlüğümüz de bu kuponları Çorum'umuzda eğitim gören öğrencilerimize ulaştıracak. Bu kuponlarla öğrencilerimiz Ticaret Sanayi Odasında düzenlenecek kitap fuarında dilediği yayınevinden kitaplarını alabilecekler” diye konuştular. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Tüketici güveni Şubat’ta azaldı
Tüketici güveni Şubat’ta azaldı
Memnuniyet anketi için değerlendirme
Memnuniyet anketi için değerlendirme
Mustafa Şimşek Koleji Bursluluk Sınavı yarın
Mustafa Şimşek Koleji Bursluluk Sınavı yarın
“Uyan” bugün sahnede
“Uyan” bugün sahnede
Kamyoncular Garajı’nı Şoförler Odası kiraladı
Kamyoncular Garajı’nı Şoförler Odası kiraladı
İmamoğlu, Çorumlu Başkan’ı ziyaret etti
İmamoğlu, Çorumlu Başkan’ı ziyaret etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim