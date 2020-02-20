“Çocuklarımız okusun diye”

Çorum Kültür Turizm Derneği’nin şehrin kültürüne, sosyal hayatına ve turizm çalışmalarına yönelik projeler ürettiğini belirten dernek yönetimi, Çorum'u tüm yönleriyle ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, “Çorum'u daha çok tanıtıp, şehrin kültürden, eğitimden, turizmden ve diğer tüm hizmet alanlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Derneğimiz, kurulalı çok fazla bir süre geçmemesine rağmen önemli projeleri hayata geçirdik. İnşallah Kitap Fuarıyla birlikte hayata geçireceğimiz projemizle de gençlerimize, öğrencilerimize dokunacağız. Onlara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak, kitap okumayı teşvik edeceğiz” dedi.

Proje hakkında da açıklamalarda bulunan dernek yönetimi, projeye Çorum halkının desteklerini beklediklerinin altını çizerek, “Projemiz, hayırsever Çorum halkının ve kitapsever insanlarımızın destekleriyle hayata geçecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın yaptıkları bağışlar öğrencilerimize kitap kuponu olarak iletilecek. Toplanan gelirler, 10'ar TL'lik kitap kuponları halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek. Müdürlüğümüz de bu kuponları Çorum'umuzda eğitim gören öğrencilerimize ulaştıracak. Bu kuponlarla öğrencilerimiz Ticaret Sanayi Odasında düzenlenecek kitap fuarında dilediği yayınevinden kitaplarını alabilecekler” diye konuştular. (Haber Merkezi)