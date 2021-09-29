Cenazeye gitti, namaz kılarken vefat etti

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden muhasebeci Erdal Dede’nin cenazesine katılmak için Sungurlu Ulu Camii'ne giden Durmuş Büte, rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Camiye gelen sağlık ekipleri Büte’ye kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürmeye çalıştı. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büte, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sanayi esnafından tamirci Ömer Büte ve Mehmet Büte’nin babaları Durmuş Büte’nin cenazesi öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. (Haber Merkezi)

