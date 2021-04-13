Başkan Aşgın, Garip Dede sokaktaki çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni haftaya belediyenin sahadaki çalışmalarını inceleyerek başladı.

Kadeş Barış Meydanının arka tarafında bulunan Garip Dede Sokaktaki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz aylarda kamulaştırmalarını tamamlayarak yıkımlarını gerçekleştirdiğimiz sokağımızda ekiplerimiz şuan altyapı ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında Kıbrıs Caddesini ve Gazi Caddesini rahatlatacak olan Garip Dede Sokağımız 15 metreye genişlemiş olacak. Asfalt sezonumuzun açılmasıyla birlikte asfaltını sereceğimiz bu yeni bağlantı yolu hizmete girdiğinde Kıbrıs Caddesi İle Bahabey Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak” dedi.



