1 Eylül Dünya Barış Günü için bugün saat 18.00'de Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenleneceğini kaydeden Beyaz, barışı dillendirmek, dünyada yaşanan olumsuz sürecin son bulması için tüm yurttaşları basın açıklamasına beklediklerini bildirdi.

İnsanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül’ün yarım asrı aşkın bir süredir, bütün dünya halkları tarafından, çeşitli etkinliklerle, savaşlara karşı barış, düşmanlıklara karşı kardeşlik duygularıyla yaşandığını kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Barış, yüzyıllardır insanlığın en başta gelen arayışlarının başında gelmiştir. Barışı kazanmak, korumak ve onu geliştirmek, emekçilerin ve tüm insanlığın geleceğini kazanmak açısından bugün çok daha önemlidir. Bu nedenle barış mücadelesi, günümüzün en önde gelen ve en çok ihtiyaç duyulan mücadelesi konumunda olmak durumundadır. Çünkü barışın, kardeşliğin ve demokrasinin yerleşmediği ülkelerde, halkların biz emekçilerin var olan kazanımlarını koruyabilmesi mümkün değildir.

Korkudan uzak, huzur ve güvenlik içinde, onurlu ve insanca yaşamak, insanların en temel amaçlarından biridir. Bu nedenle; savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada, barış içinde yaşamak her insan için bir haktır.

Bugün Suriye’de, Afganistan’da, Somali’de, Çin’in Uygur Bölgesinde ve Dünyanın pek çok yerinde yaşanan savaş ve yıkımlar milyonlarca insanın kendi yurtlarından kopmasına ve mülteci olarak başka yurtlara yaşam bulmak için gitmesine neden olmaktadır. Mülteci sorunu üzerinden tırmandırılan milliyetçi şovenizm ile yaşanan insani dramların ardı arkası kesilmemektedir.

Gelinen noktada hiçbir günahı olmayan masumların cesetlerinin deniz kıyılarına vurduğu bu günlerde insan olanın insanlık için barışı en güçlü şekilde haykırması gereken günleri yaşıyoruz.” (Haber Merkezi)

