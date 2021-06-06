Bağcı, Azerin’den Çorum için söz aldı

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, “Dünya Kahvaltı Günü” kapsamında Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’nın misafiri oldu.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı paylaşımda, “Bugün misafirimiz Kafkasların ve Türk dünyasının bülbül sesi, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin hanımefendiydi. Van kahvaltısı ikram ettik. Hoş sohbette özgür Karabağ’dan girdik, tek millet ve kardeşlik coşkusuyla tüm Anadolu’yu dolaştık ama söz bitmedi.

O bize Çorum stadyumunda bir konser sözü, Biz de ona Van’da bir kahvaltı sözü verdik” dedi.

Azerin ise Bağcı’nın paylaşımına, “Dünya Kahvaltı Günü’nde en lezzetli, doğal kahvaltı çeşitleriyle dünyaya nam salmış Van’ımızın leziz ürünlerini attık, kardeşliğimizi, Karabağ zaferimizi ve geleceğimizi konuştuk. Çok değerli Büyük Elçimiz Cahit bey, size bir daha teşekkürümü arz ederim. Çorum’da görüşürüz” şeklinde yanıt verdi.

(Haber Merkezi)

