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Ahmet Demirci vefat etti

İskilip’in sevilen simalarından Ahmet Demirci vefat etti.

Güncel 15.12.2020, 20:37
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Ahmet Demirci vefat etti

İskilip’in sevilen simalarından Ahmet Demirci vefat etti. Otobüsçü esnafından Mustafa ve Mehmet Demirci'nin ağabeyi olan Ahmet Demirci kanser hastalığından dolayı tedavi gördüğü Ankara Gazi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Demirci’nin cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü İskilip’e getirildi. Burada öğle namazı sonrasında Hacıkarani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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