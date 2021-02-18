7 arsa 5.9 milyona satıldı

Buna göre Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen Üyeleri Osman Fatih Gümüş, Ertuğrul Erel ve Suat Aydoğan’dan oluşan komisyon huzurundaki ilk ihale saat 11.00’de gerçekleştirildi. Ayarık bölgesinde7 bin 249 metrekare alana sahip 2 kat konut işaretli arsa 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ihaleye çıktı. 4 milyon 100 bin TL bedel üzerinden satışa sunulan arsaya talipli çıkmadı.

Çorum Belediyesi aynı gün saat 14.00’de ise Gülabibey Mahallesi, Çepni Mahallesi ve Ayarık mevkiinde bulunan 9 ayrı arsayı daha satışa çıkardı. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile Encümen huzurunda satılan arsalar 360 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişen fiyatlarla ihaleye çıktı. 197.42 metrekareden Bin 68. 95 metrekare arasında değişen ölçülerdeki arsalardan 7’si satılabildi.

Bu kapsamda Ayarık’ta 2832 ada 3 parselde 385 bin bedelle ihaleye çıkan arsaya Cafer Çetinkaya 386 bin lira, Ayarık’ta 2832 ada 6 parselde 385 bin bedelli ihaleye çıkan arsaya Emre Sırımsı 386 bin lira, yine Ayarık’ta 4653 ada 1 parsel 950 bin lira bedelle ihaleye çıkan arsaya Cafer Çetinkaya 1 milyon 250 bin lira, Çepni Mahallesi’nde 1 milyon 100 bin lira ile ihaleye çıkan arsayı Zeki Celiz 1 milyon 102 bin lira, Gülabibey Mahallesi’nde 4731 ada 3 parselde 900 bin lira ile ihaleye çıkan arsaya Emrah Atalay 1 milyon 90 bin lira, Gülabibey Mahallesi’nde 4731 ada 4 parselde 600 bin lira ile ihaleye çıkan arsaya Oğuzhan Şenol 847 bin lira ve son olarak Gülabibey Mahallesi’nde 4731 ada 5 parselde 600 bin lira değer ile satışa sunulan arsayı ise Yaşar Elmas 871 bin lira ile aldı.

İhalede Ayarık’ta 2832 ada 4 parselde 360 bin TL bedelli arsa ile Arayık’ta 2832 ada 5 parseldeki 450 bin TL bedelli arsaya ise talipli çıkmadı.

(Haber Merkezi)