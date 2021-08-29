“30 Ağustos, Cumhuriyetin doğuşuna hayat vermiştir”

“30 Ağustos Türk milleti için onur ve gurur günüdür” diyen DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, büyük zaferin 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 99. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içinde olduklarını söyleyen DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur” dedi.

30 Ağustos zaferinin, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer uluslara örnek olan bir zafer olduğunu söyleyen Orhan Vargeloğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelemiz sonucunda kazandığımız bağımsızlığını her zaman koruyacaktır. Ülkemizin birliği ve ulusumuzun bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 99. yılında, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım”

(Volkan SINAYUÇ)

