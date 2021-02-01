113 bin 809 kişi yardım için başvuruda bulundu

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 2020 yılı içerisinde toplam 113.809 adet başvuru yapılırken, bunlardan 51.227 adedinin Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından olumsuz sonuçlandırıldığı, olumlu sonuçlanan 62.582 başvuru için 95.786.030 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağlandığı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın faaliyetleri ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum merkez ilçede ikamet eden muhtaç vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ihtiyaçları doğrultusunda yapmış oldukları tüm başvurular, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, Vakıf personelleri tarafından 1 hafta içerisinde gerekli araştırma ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vakıf Mütevelli Heyetine sunulmaktadır.

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulu bulunan ve faaliyetlerini yürüten Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, 2020 yılı içerisinde toplam 113.809 adet başvuru yapılmış olup bunlardan 51.227 adedi 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olmadığı için Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından olumsuz sonuçlandırılmıştır. Olumlu sonuçlanan 62.582 başvuru için Vakıf tarafından 95.786.030 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağlanmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli aylığı, yaşlı aylığı, şartlı nakit transferi, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik aylık, öksüz yetim aylığı, muhtaç asker aylığı ve elektrik tüketim desteği yardımı sağlanmakta olup yardım kalemleri her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.

2020 yılı pandemi sürecinde 62.598 adet Pandemi Sosyal Destek Yardımı başvurusu yapılmış, bu başvurulardan 37.042 adedi olumsuz sonuçlandırılmış, olumlu sonuçlanan 25.556 başvuru için toplamda 25.556.000 TL tutarında nakdi destek sağlanmıştır.

Yine pandemi sürecinde gerek hayırsever vatandaş ve kuruluşlardan Vakfa gönderilen, gerekse Vakıf imkânlarıyla temin edilen toplam 4.000 adet gıda kolisinin de muhtaç vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Vakıf bünyesinde hizmet vermekte olan Aşevinden muhtaç durumdaki 282 ailedeki 1.205 kişiye, günlük sıcak yemek yardımı paketlenmiş vaziyette doğrudan evlerine servis edilmektedir. Yine muhtaç durumda bulunan 1.445 ailedeki 4.058 kişiye, kişi başı günlük 1 ekmek olacak şekilde ekmek kart limiti tanımlanmıştır.

Vakfın yönetim ve karar organı olan, Vali Başkanlığındaki Vakıf Mütevelli Heyeti, 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olduğu tespit edilen tüm talepleri olumlu olarak sonuçlandırmaktadır.” (Haber Merkezi)