Bayat’ta coşkulu 15 Temmuz

Bayat’ta ilk olarak Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve ilçe protokolünün katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlide katılanlara Bayat Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu. Daha sonra ise Bayat Çerkeş Köyü’nde bulunan Demokrasi Şehidi Osman Arslan’ın kabri ve ailesi ziyaret edildi.



Aynı gün törenler ise Bayat Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kuran’ı Kerim Tilaveti, protokol konuşmaları ile devam etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki sinevizyon ve belgesel gösteriminin sunulduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millete Sesleniş Konuşması” dinlendi. Bayat Müftülüğü tarafından düzenlenen ilahi dinletisinin ardından şiir yarışmasında birinci olan eserler okundu. Resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ise ödülleri dağıtıldı. Programda Bayat Müftüsü Mehmet Kapucu tarafından dua edildi. Saat 00:13’te ibe ilçede bulunan tüm camilerden Sala okunmasının ardında sabah namazına kadar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutulması ile etkinlik sona erdi.

5 yıl önce vatan, bayrak ve millet uğruna canını veren 251 şehidi rahmet ve minnetle anarak gazilere de sağlıklı bir ömür dileyen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Eğer ki bu gece beş yıl önce O şehitlerimiz şehadet şerbetini içmeseydi o gazilerimiz gazi olmasaydı biz bugün burada bu toplantıları yapamayacaktık. 15 Temmuz’da birileri bu milletin ne kadar güçlü olduğunu unuttu. Ama o şehitler şehadet şerbetini içerek fitneye, fesata, ayrılıkçıya, teröriste meydan vermedi. İnşallah da vermeyecekler. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet, bu üsluptan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Biz ümmet olarak uyanık olduğumuz müddetçe bu tür terör örgütlerine bu tür fitne yuvalarına meydan vermedik, vermeyeceğiz. Vatanın, memleketin, devletin, milletin birliği, dirliği söz konusu olunca hiçbir fikir, hiçbir düşünce, hiçbir şey de ayrılık olmuyor. Allah'a bin kere şükürler olsun bu milletin her zaman bir olmasını diliyor, din olarak, iri olarak, diri olarak memleketimize sahip çıkıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

