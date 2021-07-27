Alaca Tarım Kredi Kooperatifi'nin genel kurulu bugün

1320 sayılı Yenice Tarım Kredi Kooperatifi, 1322 Perçem Tarım Kredi Kooperatifi, 1318 sayılı Büyükcamili Tarım Kredi Kooperatifi, 1197 sayılı Alacahöyük Tarım Kredi Kooperatifi'nin Alaca Tarım Kredi Kooperatifi ile birleşmesi sebebi ile yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün saat 10.00'da Alaca Belediyesi Kültür Konferans Salonu'nda olacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 2. toplantı 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecek.

Genel kurul gündemini ise açılış, başkanlık divanının teşekkülü, salgı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, gündemin genel kurulunca tasdiki ve görüşme sırasının tespiti, 1320 sayılı Yenice Tarım Kredi Kooperatifi, 1322 Perçem Tarım Kredi Kooperatifi, 1318 sayılı Büyükcamili Tarım Kredi Kooperatifi, 1197 sayılı Alacahöyük Tarım Kredi Kooperatifinin, 2205 sayılı Alaca Tarım Kredi Kooperatifi ile birleşmesi hususunda genel kurula bilgi verilmesi, seçimler, oy tasnif heyetinin seçimi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi (beş) asil, (beş) yedek üye, denetçilerin seçimi (iki) asil, (iki) yedek, bölge birliği temsilcilerinin seçimi (3) asil, (3) yedek, dilekler ve kapanış yer alacak.

(Haber Merkezi)

