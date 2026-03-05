İHALE İPTAL İLANI
ZİRAİ İLAÇ TOHUM VE GÜBRE SATIN ALINACAKTIR ihalesi,
Teklif edilen bedel Yaklaşık Maliyetin üzerinde olduğundan, Ekonomik açıdan uygun bulunmamıştır
iptal edilmiştir.
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2026/274174
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
1.2. Adresi
|
:
|
Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
03643191919
|
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
:
|
17.02.2026 - 5557
|
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|
:
|
Çorum Haber - www.corumhaber.net - 17.02.2026
|
3- İhale İptal Tarihi
|
:
|
03.03.2026
#ilangovtr Basın No ILN02415667