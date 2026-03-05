İHALE İPTAL İLANI

ZİRAİ İLAÇ TOHUM VE GÜBRE SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

Teklif edilen bedel Yaklaşık Maliyetin üzerinde olduğundan, Ekonomik açıdan uygun bulunmamıştır

iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/274174

1- İdarenin

1.1. Adı

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

17.02.2026 - 5557

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

Çorum Haber - www.corumhaber.net - 17.02.2026

3- İhale İptal Tarihi

03.03.2026
