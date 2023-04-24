Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül bayramın 2. ve 3.gününde Alaca’da hem esnaf ziyaretleri yaptı hem de köyleri gezdi.

İlk olarak AK Parti İlçe teşkilatında vatandaşlar ve partililerle bayramlaşan Zeki Gül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İlçe binasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, parti yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parti binası önünde vatandaşlar Milletvekili adayı Zeki Gül’e sevgi gösterilerinde bulunurken, Gül ilgi karşısında memnuniyetini dile getirdi.

"DEVLETİMİZ YAPILAMAZ DENİLENLERİ YAPTI"

AK Parti İlçe binasında vatandaşlara yönelik kısa bir konuşma yapan Milletvekili Adayı Zeki Gül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede yapılamaz denilen birçok şeyi yaptığını ve bundan sonraki süreçte yapmaya devam edeceğini belirtti. Yerli arabanın yanı sıra İHA ve SİHA’ların devletin gücüne güç kattığını ifade eden Gül “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz önemli işlere imza attı. Yerli otomobil TOGG, savunma sanayine yapılan yatırımlar, yer altı zenginliklerinin yeniden gün yüzüne çıkartılması gibi birçok başarılı yatırıma imza attık. Geçtiğimiz günlerde ülkemize kazandırılan TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi konumunda ayrıca savunma sanayimizde Bugüne kadar MİLGEM'lerimiz, amfibi tank çıkarma gemilerimiz, istihbarat gemimiz, denizaltı kurtarma gemilerimiz, Tuzla sınıfı karakol gemilerimiz, sahil güvenlik botlarımız, süratli devriye ve SAT botlarımız gibi bir çok savunma sanayi ürünü ülkemiz envanterine katıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Gazı’nın ülkemize akışının başlatıldığını resmen duyurdu. Türkiye artık yerinde sayan dışa bağlı bir devlet olma özelliğini kaybetti. Bu tür yatırımların devam etmesi adına Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığımızı göstermemiz bu seçimlerde de önem teşkil etmektedir. Alaca benim doğduğum, büyüdüğüm, eğitim aldığım, eğitim verdiğim yer. Önce ülkemiz, sonra Çorum, sonra da Alaca için önemli işlere imza atarak akıllarda kalan bir siyasetçi olmak istiyorum. Gerek Belediye Başkanlığı dönemimizde gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda müşavirlik yaptığım dönemlerde kimseyi kapıdan çevirmedim elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Seçilmem halinde mecliste aynı şekilde çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

Gül’ün konuşması salonda alkışlarla karşılandı.

AK Parti İlçe binasında yapılan bayramlaşmanın ardından esnaf gezisi de yapan Zeki Gül esnafın bayramını tebrik etti. Zeki Gül’e esnaf “Alacanın evladı Meclis’te” sloganları attı.

KÖY ZİYARETLERİNDE YOĞUN İLGİ

Ziyaretler kapsamında Alaca’nın köylerini de ziyaret eden 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül ilk olarak Kızıllım Köyü’nde gerçekleştirilen “Şükür Yemeği’ne” katıldı. Şükür yemeğinin ardından yemeğe katılan köylülere yönelik bir konuşma yapan Zeki Gül içlerinden çıkan bir isim olarak Alaca’nın gelişmesi adına çalışmalar yapacağını belirtti. Milletvekili Adayı Zeki Gül daha sonra ise Çatak, Sarı Süleyman, Sultan, Çopraşık, Sancı, Küçükdona ve Büyükdona köylerinin yanı sıra çevre köyleri gezerek destek istedi.Gezdiği köylerde büyük bir ilgi ile karşılaşan Zeki Gül hemşehrilerinden önce dua sonra destek talep etti.

(Volkan SINAYUÇ)