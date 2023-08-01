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Çorum Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde keresteciler sitesi kurulacak. Geçtiğimiz hafta imzalanan protokol ile keresteciler sitesi bölümüne 44 işyeri yapılacak ve keresteci esnafına tahsis edilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ile Marangozlar Odası ve Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Yücel Şahin ile bir araya geldi. Ziyarete Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve keresteci esnafı katıldı.

“KERESTECİLER SİTESİ OLUŞTURULACAK”

Marangozlar Odası ve Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Yücel Şahin de Hıdırlık Bölgesi’nde bulunan keresteci esnafını toplu halde faaliyet göstereceği bir yere taşıma konusunda yaptıkları girişimler neticesinde en uygun yerin Zanaatkârlar Sitesi olduğuna karar verdiklerini anlattı. Şahin, bu sürece katkı veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

“ESNAF DOSTU BELEDİYE BAŞKANI”

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da, keresteci esnafına Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nde yer tahsisi konusunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın önemli katkısı olduğunu dile getirerek, “Amacımız, Türkiye’ye örnek olacak bir sanayi sitesini Çorum’a kazandırmaktır. Bu duruma gelmemizde belediyemizin büyük katkısı oldu. Her ihtiyacımız olduğunda esnaf dostu belediye başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı yanımızda gördük. Yaptığınız katkılardan dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“ESNAFIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Türkiye’ye örnek bir zanaatkârlar sitesinin adım adım yükseldiğini belirterek Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini tebrik etti. Bütün esnaf birliklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın “Artık hıdırlık etrafında kerestecilik işinin yapılması uygun değildi. Buraya bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bu sorunu nasıl çözeriz diye Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı ve Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin ile ayrı ayrı görüştük. ÇESOB’un da bu sürece katkısı ile ilmek ilmek, adım adım bu sonucu elde ettik. Bunun için oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Keresteciler sitesi ile esnafın daha iyi koşullarda iş yapma imkânı bulacağını ifade eden Başkan Aşgın, “Akşemseddin Cami karşısında güzel bir meydan projemiz var. O bölgede faaliyet gösteren kerestecilerimizi de mağdur etmeden bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. Geçtiğimiz hafta içerisinde sözleşmeleri imzaladılar. Kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Biz nasıl ki bu süreçte oradaki esnafımızın rahat etmesi için çaba sarf etmişsek, bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya, her derdi ile dertlenmeye devam edeceğiz. Bizim amacımız, sorunu sümen altı yapmak değil, adım adım üzerine giderecek çözmektir. Esnafımızın bütün taleplerini yerine getirdik, bundan sonra da tüm esnaf birliktelerimizin dertlerini dert edinmeye sorunlarını kendi sorunumuz görmeye ve sağlam bir irade ortaya koyarak çözmeye devam edeceğiz.” dedi.

Ziyarette, Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, kooperatife ve Çorum’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Saat Kulesi ve Hitit Güneş Kursu figürlü tablo hediye etti.