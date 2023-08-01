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Çorum’da, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu’nun katılımıyla değirmen makineleri sektörünün yaşadığı problemler ve çözüm yolları bulmak amacıyla sektörün temsilcileriyle birlikte bir istişare toplantısı düzenlendi.

Anitta Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Demirtaşoğlu, sektör olarak 2022’de 3.45 milyar dolarlık bir ihracat yaptıklarını belirterek, “2023 yılı ihracat hedefimizi 4.5 milyar dolar olarak belirlemiştik ama dünya genelinde ekonomide yaşanan küresel sıkışma nedeniyle hedefimizi 4 milyar dolara çektik” dedi.

Değirmen makineleri sektörünün en önemli bölgesinin Çorum olduğunu kaydeden Demirtaşoğlu, “Üyelerimizin yüzde 35’i Çorum’da bulunuyor. Çorum, Türkiye ihracatına katkı sunan, Anadolu aslanlarının en yoğun olduğu illerden birisi. Vizyonu açık bir kent. Bu noktada Çorumlu sanayicilere bir takım ayrıcalıkların tanınması gerekiyor. Krediye kolay ulaşım, arsa tahsisi, en az yüzde 10 faiz alınmaması gibi.

Bizim amacımız Türkiye’nin ihracatını artırmak. Değirmen makineleri sektörü olarak Türkiye’nin makine ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız kıymetli işlerin devlet nezdinde de kıymet bulmasını istiyoruz” dedi.

Çorum’da sektör olarak geçtiğimiz yıl 200 milyon dolarlık bir ihracat yaptıklarını ve Çorum’un bu oranla Türkiye’de 3’üncü sırada yer aldığını söyleyen Demirtaşoğlu, “Dernek olarak, ülkemizin makine ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz. Sektör makineleri ihracatında da dünyada ilk sıradayız. Bu sektörü daha da büyütmek, yabancı iş insanlarının ülkemize yatırım yapmasına aracı olmak ve çeşitli iş birliklerine imza atmak için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” dedi.

”İHRACATTA DAHA BÜYÜK PROBLEM YAŞAYABİLİRİZ”

Konuşmasının devamında dünya ve Türkiye’nin ekonomik gelişimine değinen Demirtaşoğlu, Amerika’da ekonomi alanında büyük bir sıkışmışlık yaşandığını ve bunun tüm dünyayı etkileyeceğini belirterek, “İhracatta daha büyük problemler yaşayacağız. Son 6 ayda firmalar nakit bulmakta zorlanıyor. Birçok firma kendi şahsi öz varlıklarını kullanıyor yada eşinden-dostundan para buluyor” dedi.